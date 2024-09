Sabrina Sato reage à cena picante de Nicolas Prattes e Agatha Moreira - Foto: Reprodução

Publicado 10/09/2024 13:19 | Atualizado 10/09/2024 13:20

Sabrina Sato acompanhou de perto a estreia da nova novela das nove da Globo, "Mania de Você", e não escondeu sua reação ao assistir as cenas quentes entre Nicolas Prattes, seu noivo, e Agatha Moreira. Na trama, o ator interpreta Rudá, um caiçara ambientalista, que tem um romance com Luma. Logo no primeiro capítulo, o público foi surpreendido com beijos intensos entre os dois.



O público não deixou passar despercebido e comentou sobre a química da dupla, destacando até a presença de “línguas” nas cenas de beijo. A apresentadora também entrou na onda e reagiu em suas redes sociais. “Gentee”, disparou ela, prolongando a palavra e colocando emojis de foguinho, coração e um apaixonado. Nos stories, ela ainda elogiou o início da novela: “Tá demais”, afirmou, mostrando apoio total ao trabalho do amado.



Além dos elogios à trama, Sabrina fez uma bela declaração de amor ao noivo recentemente. “Meu amor, eu sei o tanto que você se preparou, estudou, sonhou e está agora realizando um dos maiores sonhos da sua vida, que é fazer essa novela das nove, ser protagonista [...] Tenho mania de você, mania do Nicolas”, se derreteu em mensagem ao "Domingão" que contou com participação do rapaz.