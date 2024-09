Alvaro e Blogueirinha debocham da prisão de Deolane: 'Injustiça' - Foto:Reprodução

Publicado 10/09/2024 10:43 | Atualizado 10/09/2024 10:43

A prisão de Deolane Bezerra, que aconteceu na última quarta-feira (4), virou motivo de piada no programa "De Frente com Blogueirinha", nesta segunda-feira (9). Durante o bate-papo, o influenciador Alvaro Xaro e a apresentadora Blogueirinha debocharam da situação, arrancando risadas ao comentar o caso polêmico da advogada.

Questionado sobre a prisão de Deolane, Alvaro brincou: "Eu acho uma injustiça com a nossa doutora (risos)". O clima leve continuou quando Blogueirinha perguntou se ele tinha ido protestar pela liberdade de Deolane na porta do presídio. "Mandei algumas pessoas da minha família", respondeu ele, rindo. "Se olharem direitinho, tem meu irmão de 4 anos com um cartaz ‘lili [liberdade] pra doutora'".

A dupla também fez piada sobre as tornozeleiras eletrônicas personalizadas, uma suposta "tendência" que estaria nas redes sociais. Alvaro comentou: "Você viu que agora estão fazendo capas para a tornozeleira com a inicial dela? Juro, saiu nas páginas de fofoca. Será que vai virar tendência?". Blogueirinha entrou no jogo: "Eu pensei que ela fosse comprar uma da Gucci".

Para encerrar o assunto, Blogueirinha fez um convite irônico para Deolane: "Doutora Deolane está superconvidada para vir no 'De Frente' assim que puder sair de casa. Queremos a primeira criminosa!", disse, provocando mais risadas.