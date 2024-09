Sthefany Brito - Reprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024 14:42 | Atualizado 09/09/2024 14:43

Sthefany Brito usou seu Instagram para falar sobre a reta final da gestação de seu segundo filho, Vicenzo. Nesta segunda-feira (9), a atriz brincou ao comparar a situação com o nascimento de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca. Segundo ela, desde que o bebê da influenciadora chegou, fãs e seguidores perguntam sobre o próximo herdeiro da artista.

Sthefany, que já é mãe de Antonio Enrico, de 3 anos, compartilha constantemente momentos de sua gestação com os admiradores. "Eu recebi uma enxurrada de mensagens, muitas mesmo, falando: 'Até o filho da Virginia nasceu' ... Vocês [estão perguntando]: 'Cadê Vicenzo?'. Cadê, neném?", contou a famosa, aos risos.

Encantada com o recém-nascido de Virginia, Sthefany não poupou elogios. “Meu Deus, o que que é aquilo? Coisa mais gostosa dessa vida, gordinho, af Maria, lindo de morrer, lindo de viver”, disparou. Mesmo assim, ela garantiu que está tranquila e ansiosa pela chegada de Vicenzo, fruto de seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky.



No último dia 5, a irmã de Kayky Brito revelou estar com 1cm de dilatação e que seu bebê já está mais baixo, sinalizando que o trabalho de parto pode acontecer a qualquer momento. "Não é grandes coisas, mas já começou", explicou.



Ela também mencionou que está experimentando as chamadas contrações de treinamento, comuns nessa fase. “Já começaram as contrações de treinamento, mas vamos com calma, né? Cada bebê tem seu tempo”, concluiu.