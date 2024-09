Virginia, Zé Felipe e as filhas - Reprodução / Instagram

09/09/2024

Virginia Fonseca teve um momento especial ao receber suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, para conhecer o novo irmãozinho, José Leonardo, na maternidade. Nesta segunda-feira (9), a influenciadora, que deu à luz no domingo (8), compartilhou com os seguidores a alegria do encontro do trio.

Em seus stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe comentou sobre as filhas pedindo para segurar o pequeno e o chamando de irmão. "Foi tão fofo elas vendo o José, foi tão fofo, a gente filmou", revelou. "Eu tô aqui deitada, acabada de dor, de cansaço", comentou sobre a recuperação após o parto do herdeiro.

A famosa não economizou nos detalhes para receber amigos e familiares. Ela fechou um andar da maternidade e personalizou o ambiente com um tema especial em homenagem a José Leonardo, distribuindo lembrancinhas para todos que foram conhecê-lo.



Horas após o nascimento, Vira empresária ainda passou por um susto ao quase desmaiar durante o banho. Já recuperada, a influenciadora surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos mostrando a barriga pós-parto, menos de 24 horas após o nascimento. “Ainda vemos uma gravidinha de uns 6 meses?”, brincou.