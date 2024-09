Amanda Kimberlly rebate críticas sobre amamentação da filha com Neymar - Foto: Reprodução

Publicado 09/09/2024 08:50 | Atualizado 09/09/2024 08:51

A modelo Amanda Kimberlly se viu no centro de críticas neste domingo (8) após uma foto da sua filha, Helena, ser divulgada pela amiga Maisa Silva. A imagem mostrava a bebê, de dois meses, sendo alimentada por mamadeira, o que gerou comentários maldosos sobre a amamentação da pequena, filha de Amanda com o jogador Neymar Jr.



Incomodada com a repercussão negativa, Amanda usou suas redes sociais para se defender. Em um desabafo nos stories do Instagram, ela explicou que conseguiu amamentar Helena por apenas um mês, mas que precisou interromper o processo devido à sua saúde mental. “Fui invadida por tantos sentimentos, dor, angústia, impotência...”, confessou a modelo.



Amanda reforçou que, apesar de sua vontade, a pressão psicológica dificultou muito a amamentação. “Por um mês eu consegui viver a amamentação, mas minha saúde mental atrapalhou. Foram dias e noites indo até o limite”, relatou, destacando que não é menos mãe por isso. Ela ainda incentivou outras mulheres que passaram por situações semelhantes a se acolherem.



Em uma mensagem final, Amanda celebrou as mães que conseguem amamentar e as que, como ela, enfrentam dificuldades. “Parabéns para quem tem esse privilégio de produzir [leite]. Você não é menos mãe por isso”, afirmou. Ela ainda compartilhou uma foto especial do momento em que conseguiu amamentar Helena, emocionando os seguidores.