Gabriela Medeiros de ’Renascer’ pensou em largar transição pela família - Foto: Reprodução

Gabriela Medeiros de ’Renascer’ pensou em largar transição pela famíliaFoto: Reprodução

Publicado 07/09/2024 13:30

Gabriela Medeiros, que brilhou como Buba na novela "Renascer", abriu o coração durante sua participação no "Conversa Com Bial". A atriz, de 23 anos, emocionou o público ao relembrar os desafios enfrentados ao iniciar sua transição de gênero aos 18 anos, especialmente a dificuldade de sua avó, que a criou, em aceitar sua identidade.

A artista explicou como mudar foi uma decisão complexa, devido à reação das pessoas que ama: “Quando eu decidi passar pelo processo de transição de gênero, para ela (a avó, Nalva) foi muito difícil entender. Ela podia lidar com um menino gay, mas não com uma mulher trans”, afirmou a famosa.

A jovem revelou que chegou a interromper o processo de transição por medo de perder o amor de sua família. “Eu tentei lutar muito contra isso, né? Eu cheguei a começar a transição, e aí eu 'destransicionei'. Fiquei com muito medo", contou. "Eu falei: ‘Eu vou tentar ser da forma como me pedem para ser. Eu não quero abdicar do amor da minha família, eu não quero abdicar de ser amada’”, recordou.

Durante a conversa, Gabriela destacou como seu papel em "Renascer", interpretando uma personagem trans, refletiu sua própria jornada pessoal. A semelhança entre a vida real e a ficção trouxe um peso emocional para a atriz, que viu sua história se entrelaçar com a de Buba. Vale destacar, no entanto, que esta jornada conjunta chegou ao fim, já que o último capítulo da novela foi ao ar na sexta-feira (6).