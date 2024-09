Assessor de Deolane solta o verbo e detona Carlinhos Maia: ’Sugou’ - Foto: Reprodução

Assessor de Deolane solta o verbo e detona Carlinhos Maia: ’Sugou’Foto: Reprodução

Publicado 07/09/2024 12:00

Após Carlinhos Maia se manifestar sobre a prisão de Deolane Bezerra, o assessor e amigo próximo da influenciadora fez questão de se posicionar e expor sua opinião. Sem mencionar diretamente o nome do humorista, o rapaz aproveitou a oportunidade para falar sobre a falta de consideração de pessoas próximas à advogada.



Em um vídeo compartilhado em seus stories no Instagram, , Kadu Rodrigues fez críticas duras, afirmando que Deolane precisou impor limites após perceber que estava sendo "sugada" por quem só pensava em si. “Para mim, sugou até onde deu, e quando ela não deixou mais, quando ela impôs limite, simplesmente aconteceu isso que vocês estão vendo. É assim que funciona”, disparou ele, visivelmente incomodado.



O assessor continuou o desabafo, aparentemente descrevendo o comportamento do youtuber. “Você vê várias pessoas que vão em busca visibilidade, de fama e passam por um monte de humilhação. E quando a pessoa fala: ‘Não, eu não vou mais aceitar isso’, é isso que acontece", pontuou, dando a entender que a influenciadora colocou limites na relação com o famoso e recebeu ingratidão.

Em seguida, ele ainda alfinetou: Um pouquinho de consideração, era o mínimo que a gente esperava, mas é complicado. Tem gente que só pensa em si mesma”, afirmou. “Não teve consideração, mas lembrou de perguntar se o nome estava lá no processo, né?”, acrescentou, sugerindo que Carlinhos Maia ficou preocupado com o próprio bem, mas não com a amiga.

Na legenda da publicação, o assessor reforçou seu desabafo, deixando claro seu desconforto com a postura de quem deveria ser mais solidário. “Sugou até onde conseguiu, quando ela impôs limites não gostou… Ninguém esperava muita coisa mesmo não, mas no mínimo um pouco de solidariedade… Mas tem gente que a única preocupação era saber se o nome estava lá”, declarou.