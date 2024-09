Preta Gil - Reprodução / Instagram

Preta GilReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 13:15 | Atualizado 06/09/2024 13:16

Preta Gil emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo de uma visita surpresa que recebeu no hospital. Internada para um novo tratamento contra o câncer, nesta sexta-feira (06), a cantora foi surpreendida pela neta, Sol de Maria, de 8 anos, filha de Francisco Gil e Laura Fernandez.



No vídeo, a famosa aparece visivelmente emocionada ao ver a neta entrando no quarto. "Hoje recebi essa surpresa linda, a visita da minha neta Sol de Maria! Ela é um dos motivos da minha força, ela faz eu me sentir mais viva", escreveu ela ao publicar o momento em seu perfil do Instagram.



A artista, que foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2023, ressaltou o quanto a visita da neta a encheu de motivação para seguir firme no tratamento. "A Vovó Pretinha fica só babando cheia de orgulho! Obrigada meus filhos Laura e Francisco Gil, fico feliz demais por ser cercada de amor!", completou.



Preta Gil havia comemorado o fim do tratamento contra o câncer no final de 2023, mas, nas últimas semanas, anunciou que retomou o processo ao descobrir a doença em outros locais. Mesmo diante das adversidades, ela segue confiante, cercada pelo amor da família e pelo apoio dos fãs.