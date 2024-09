Ana Clara dá bronca nos participantes de 'Estrela da Casa': 'Acabou!' - Foto: Reprodução

Ana Clara dá bronca nos participantes de 'Estrela da Casa': 'Acabou!'Foto: Reprodução

Publicado 06/09/2024 10:43 | Atualizado 06/09/2024 10:45

Ana Clara surpreendeu ao dar um puxão de orelha nos participantes de "Estrela da Casa". Nesta quinta-feira (5), durante a indicação para a quarta Batalha Musical do programa, a apresentadora foi direta e pediu que os confinados deixassem as brincadeiras de lado e se concentrassem mais na competição, ressaltando a importância de evitar as temidas batalhas.



Com seriedade, a ruiva destacou o perigo que os participantes correm se não se dedicarem o suficiente. "Nessa altura do campeonato, vocês já estão vendo o que acontece. No começo é tudo bem e lindo, mas três já foram para casa", alertou, mostrando que a fase de amizade e descontração poderia custar caro para os jogadores.

Em seguida, ela aconselhou os participantes: "Se doem, lutem para continuar, para não ir para a Batalha. Eu sei que vocês são amigos e que é tudo muito legal, mas um deslize e você vai embora, vai para casa e acabou a diversão, a experiência, acabou”, afirmou.

Após o recado firme, os confinados perceberam a gravidade da situação. Gael Vicci foi um dos primeiros a reconhecer a mensagem, afirmando: "Isso foi um toque porque a gente está parado para caralh* aqui dentro." Unna X concordou e completou: "A gente está dormindo", demonstrando que o clima de alerta começou a tomar conta da casa.



Vale lembrar que Gael, que se tornou a quarta Estrela da Semana, fez sua indicação para a Batalha logo após o discurso de Ana Clara, escolhendo Lucca e Leidy Murilho. "A amizade continua lá fora. Aqui, a gente está para jogar", declarou o cantor, mostrando que o puxão de orelha da apresentadora pareceu surtir efeito.