Nicolas Prattes exibe abdômen definido e web reage: Sabrina passa bem - Foto: Reprodução

Nicolas Prattes exibe abdômen definido e web reage: Sabrina passa bemFoto: Reprodução

Publicado 05/09/2024 14:59 | Atualizado 05/09/2024 14:59

Nicolas Prattes, de 27 anos, mostrou o abdômen definido em uma selfie no espelho e causou alvoroço entre os seguidores. Conhecido por sua dedicação aos esportes, o ator recentemente completou a Maratona Olímpica de Paris, e agora colhe elogios por seu físico e novo visual com barba e cabelos longos. “Viciei no Grelo”, brincou ele na legenda, fazendo referência a uma música popular.



Os comentários não demoraram a chegar. Fãs se divertiram com a aparência do artista, com um seguidor brincando: “Vai fazer algum personagem da caverna?”. Além disso, muitos destacaram a "sorte" de sua namorada, Sabrina Sato, de 43 anos. “Sabrina passa bem”, escreveu uma seguidora, enquanto outra complementou: “Ô mulher abençoada!”.



O novo visual do famoso faz parte da preparação para seu próximo papel na TV. O ator viverá Rudá, o protagonista de "Mania de Você", nova novela das nove da Globo, que estreia na segunda-feira (9). Escrita por João Emanuel Carneiro, autor de "Avenida Brasil" e "Todas as Flores", a novela promete ser mais um sucesso na carreira de Nicolas.