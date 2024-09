Ticiane Pinheiro e a filha, Rafa Justus - Reprodução do Instagram

Publicado 05/09/2024 11:17

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, decidiu trocar alguns dos presentes que ganhou em sua luxuosa festa de 15 anos, realizada no último dia 30 de agosto, em um hotel de alto padrão em São Paulo. Nesta quinta-feira (5), Ticiane usou suas redes sociais para mostrar a filha no Shopping Iguatemi, em São Paulo, segurando sacolas de marcas renomadas como Valentino e Hermés.



"Ontem foi dia de trocar os [presentes] que minha princesa ganhou!", escreveu a apresentadora nos stories do Instagram, ao compartilhar uma imagem da adolescente sorridente com as sacolas. A influencer celebrou a data em grande estilo, e agora aproveita para ajustar alguns dos mimos recebidos durante a festa.



A preparação da comemoração contou com a participação ativa dos pais de Rafaella. Roberto Justus foi o responsável pelos custos do evento, enquanto Ticiane cuidou dos detalhes dos vestidos e do show, que teve Pedro Sampaio como atração principal. Recentemente, a famosa também mostrou que os presentes começaram a chegar antes mesmo da festa, exibindo caixas e sacolas empilhadas no quarto da filha.



Em tom descontraído, Ticiane brincou nos stories sobre sua curiosidade com os presentes: "Ó, tô adorando aqui os presente chegando para Rafa. Chique, né? Estou louca para abrir e ela não deixa", disse a apresentadora, divertindo seus seguidores. Entre os presentes mais inusitados, a aniversariante ganhou um pijama com a estampa do rosto de Pedro Sampaio e uma caixa cheia de doces do cantor.