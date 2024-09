Gusttavo Lima segue celebrando aniversário e ignora apreensão de avião - Foto: Reprodução

Gusttavo Lima segue celebrando aniversário e ignora apreensão de aviãoFoto: Reprodução

Publicado 05/09/2024 10:00 | Atualizado 05/09/2024 10:01

Gusttavo Lima completou 35 anos na última terça-feira (3) e segue em clima de festa. Nesta quinta-feira (5), o sertanejo compartilhou cliques da comemoração a bordo de um iate de luxo, agradecendo pelas mensagens de carinho dos fãs. Tudo indica que o famoso não está preocupado com a apreensão de um avião registrado no nome de sua empresa, capturado na mesma operação que prendeu Deolane Bezerra.

Em seu perfil no Instagram, ele publicou alguns registros do fabuloso evento em alto mar. "Grato a Deus por mais um ano de vida. Obrigado por tantas mensagens de carinho. Eu amo vocês! Chegaram os 35, bebê!", escreveu o cantor, esbanjando alegria.

O que chamou atenção foi a ausência de qualquer menção à polêmica envolvendo a suposta apreensão de um avião de sua empresa, ocorrida um dia após seu aniversário. A aeronave foi recolhida durante uma operação policial que resultou na prisão de Deolane Bezerra. Entretanto, a equipe do artista garantiu que o mesmo já havia sido vendido e estavam finalizando a transferência de registro junto à Anac.



Segundo comunicado da equipe do Embaixador, o contrato de compra e venda da aeronave foi formalizado e devidamente registrado no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB). Embora ainda esteja no nome da empresa de Gusttavo Lima, o processo de transferência já está em andamento, sendo a nova proprietária a responsável pela operação do avião.