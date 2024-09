Antonia Fontenelle alfineta Deolane Bezerra após prisão: 'Tonhona avisou' - Foto: Reprodução

Antonia Fontenelle alfineta Deolane Bezerra após prisão: 'Tonhona avisou'Foto: Reprodução

Publicado 04/09/2024 14:39 | Atualizado 04/09/2024 14:41

Antonia Fontenelle usou seus stories no Instagram nesta quarta-feira (4) para ironizar a prisão de Deolane Bezerra durante uma operação da polícia civil em Pernambuco. A ação, que mira uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais, levou a advogada e sua mãe, Solange Bezerra , para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais.

A treta entre Antonia e Deolane não é nova. Há algumas semanas, as duas trocaram farpas nas redes sociais sobre a origem de seus patrimônios. Aproveitando o momento, agora Fontenelle alfinetou: "Tonhona avisou. Eu declaro o meu imposto. Você declara o seu? 1 bilhão? Mas isso foi o que o Silvio Santos deixou para as filhas, depois de anos e anos de trabalho", disse em tom de deboche.

A youtuber ainda deu um conselho irônico, afirmando que para enriquecer é preciso trabalhar de forma honesta ou ser herdeira. "Amor, quer ficar rica tem que trabalhar honestamente. Venho falando isso não é de hoje. Agora quero ver os amiguinhos famosos prestando solidariedade. Para ficar rico, você tem que trabalhar muito, honestamente, ou ser herdeira. O contrário, é cadeia", provocou.

Deolane, por sua vez, já havia rebatido as provocações de Antonia recentemente, afirmando que seu patrimônio estava todo declarado e questionando a apresentadora sobre o uso de fundo partidário e a briga pela herança de Marcos Paulo. A polêmica entre as duas parece estar longe de acabar, e com a prisão da advogada, o assunto promete render ainda mais nos próximos dias.