Sophia, Thiago Nigro e Maíra CardiReprodução/Instagram

Publicado 04/09/2024 13:00

Thiago Nigro usou suas redes sociais para falar sobre sua relação com Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar. O influenciador compartilhou uma imagem da menina de 5 anos segurando um notebook com a mensagem "Papai, eu te amo" e aproveitou para fazer um desabafo emocionante sobre seu papel na família.



"Recebo mensagens de gente 'doída', dizendo que eu não sou o pai. Mas também recebo muito carinho de pessoas que entendem o amor que temos aqui em casa", começou o Primo Rico, destacando a importância de sua presença na vida da pequena. Ele reforçou que, apesar de não ser o pai biológico, escolheu assumir essa responsabilidade.



Thiago deixou claro que não se vê como um "visitante" no casamento com Maíra e que está completamente envolvido na criação de Sophia. "Eu decidi ser pai, e ela decidiu que eu sou. E pronto", afirmou, destacando que participa ativamente de todas as rotinas e desafios diários, desde as noites mal dormidas até as reuniões escolares.



Por fim, o marido de Maíra Cardi ressaltou que seu papel não diminui a importância de pais biológicos, mas sim adiciona mais amor e cuidado na vida da menina. "Eu crio ela, faço sacrifícios, e essa é a verdade. Somos uma família, e é assim que vai ser", concluiu, reafirmando seu compromisso com a criança e sua esposa.