Publicado 04/09/2024 08:39

Solteira, Luana Piovani decidiu testar a sorte no amor com um toque de modernidade. A famosa compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a experiência de usar um aplicativo de relacionamento exclusivo para celebridades. No entanto, sua aventura no mundo digital não saiu como esperado.

Em seus stories do Instagram, a atriz revelou que criou uma conta em um aplicativo de relacionamento para famosos. Porém, após alguns dias onlinde, a artista não teria conseguido dar match com ninguém até o momento. Em seguida, ela revelou qual seria a razão.

A apresentadora então revelou um perrengue tecnológico. "Voltei lá para o aplicativo de relacionamento, e não sei se estou lá há 10 dias ou duas semanas, mas estava off. Fui notando que não dava match com ninguém, por mais que eu seja uma pessoa bem específica, é impossível não dar match com alguém. Estava estranhando", contou.

A falta de matches a intrigou. "Muito diferente de cinco anos atrás, estou ótimo, acho que estou mais me divertindo em brincar de escolher, brincar de ser macho no aplicativo, do que propriamente procurando alguém. Não estava nem aí que não estava dando match, mas estava achando estranho”, explicou.

Até que a artista resolveu o enigma: descobriu que estava com a conta desativada. "Para vocês verem como eu sou boa de tecnologia. Por mais que seja uma das pioneiras sendo uma pessoa pública a achar seu canal de comunicação dentro da internet”, brincou. Com o perfil inativado a loira não poderia se conectar com um par no aplicativo.

Recentemente, Luana Piovani anunciou o término de seu namoro com Lucas Bittencourt, com quem estava há quase quatro anos. A atriz explicou que a relação havia "estagnado", mas que guarda com carinho a história que viveram juntos.