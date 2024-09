Virginia faz promessa pós-parto e revela compromisso com causa nobre - Foto: Reprodução

Publicado 04/09/2024 10:46 | Atualizado 04/09/2024 10:54

Virgínia Fonseca usou suas redes sociais nesta terça-feira (3) para abordar um assunto importante com seus seguidores. Prestes a dar à luz seu terceiro filho, José Leonardo, a influenciadora expressou o desejo de visitar a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) e apoiar a causa do Teleton.



Embora a visita à AACD precise ser adiada devido ao parto do filho, a esposa de Zé Felipe prometeu que irá pessoalmente revelar o trabalho realizado pela instituição assim que possível. “Depois do puerpério, vou combinar de ir lá na AACD e mostrar para vocês. São milhares de pessoas e famílias que são atendidas diariamente”, afirmou em seus stories do Instagram.

A famosa reforçou a importância das doações e contou que está buscando uma forma mais fácil para o público contribuir com a causa. “Galera, eu queria tanto contar com a ajuda de vocês na questão de doação para o Teleton. É algo tão importante! Quando eu tiver alguma resposta sobre como facilitar isso, venho aqui”, declarou.



A empresária, que já está no nono mês de gestação, relatou recentemente a dificuldade que tem enfrentado para se locomover devido ao peso da barriga. Além de José Leonardo, o bebê que está à caminho, Virgínia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano.