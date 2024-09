Crise? Danielle Winits não prestigia André Gonçalves em lançamento - Foto: Divulgação

Publicado 04/09/2024 11:56 | Atualizado 04/09/2024 11:59

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade detalhes de um dia importante para André Gonçalves! Na noite do último domingo (01), o ator celebrou o lançamento da primeira edição da revista "Pàhnorama", da qual é vice-presidente. A comemoração aconteceu no restaurante Jack London Rock bar, na Barra da a Tijuca, Zona Oeste do Rio, sobe o comando do RP David Santiago.



Porém, apesar de tantos presentes para prestigiar o ex-A Fazenda, uma ausência foi marcante: a de sua esposa Danielle Winits.



No evento, o artista comemorou o lançamento da primeira edição impressa do periódico, “Rock in Pauta”. A publicação vem para celebrar os 40 anos do festival “Rock in Rio”. O evento reuniu alguns nomes conhecidos. A esposa do vice-presidente foi a única que amigos da coluna deram falta.



Para quem não sabe, a dupla de famosos está junto desde 2016. No entanto, em agosto de 2023 passaram por uma breve separação. No mesmo ano, o ator entrou para o elenco de A Fazenda 15 e a amada se viu defendendo o ex com unhas e dentes. Assim, logo após sua saída do reality, o casal retomou a relação.



Vale destacar que o artista chegou a publicar fotos com Rodrigo Faro e Adriane Galisteu recentemente nas redes sociais divulgando a revista, na legenda ele revelou que o encontro lhe rendeu boas lembranças do confinamento.



Porém, André não postou nenhuma foto com Dani relacionado a sua mais nova empreitada, que também não deixou nenhum comentário na publicação do marido com os apresentadores. Diferente da filha, Nadja Winits, sogra do ator, fez questão de elogiá-lo nos comentários.



Xii! Será que o casal se desentendeu mais uma vez?

