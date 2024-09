Ex-A Fazenda manda suposta indireta para Deolane Bezerra: 'Em paz' - Foto: Reprodução

Publicado 04/09/2024 15:07 | Atualizado 04/09/2024 15:08

Nesta quarta-feira (4), Bárbara Borges usou suas redes sociais para relembrar os dois anos desde sua participação em "A Fazenda 14", reality show em que saiu como campeã. Coincidentemente, a data marcou também a prisão de sua ex-rival no programa, Deolane Bezerra. Bárbara, sem citar diretamente a colega de confinamento, apareceu radiante e compartilhou seu sentimento de paz.



“Bom dia! Hoje eu acordei com uma sensação tão boa, uma sensação de paz, uma sensação de firmeza das minhas atitudes, das minhas ações, de quem eu sou!”, disse a atriz em um Story, refletindo sobre seu crescimento pessoal desde a passagem pelo reality. Em seguida, ela utilizou um filtro com o famoso chapéu de fazendeira, símbolo da liderança no programa, para relembrar o período de confinamento.



Bárbara destacou como "A Fazenda" foi um dos maiores desafios de sua vida, tanto pela exposição quanto pela oportunidade de mostrar seus valores ao público. “Eu me dei conta que hoje está completando dois anos que eu vivi, profissionalmente, um dos maiores desafios da minha vida, que foi a grande exposição da minha vida, e que ao mesmo tempo eu pude mostrar para o meu público, para as pessoas, os meus valores."



Encerrando sua mensagem, Bárbara garantiu que continua em paz e agradeceu aos fãs que a apoiaram na trajetória. “Eu precisava compartilhar com vocês que eu estou em paz. Estou com a sensação de alma lavada. Tem dois anos que eu vivi 'A Fazenda', vivi grandes desafios. Desejo sempre o bem, que está aqui no meu coração, a todos. Aproveitem este dia maravilhoso!”, finalizou, em um dia que certamente ficará marcado por muitas lembranças e reflexões.