Gusttavo Lima tem avião apreendido em operação que prendeu Deolane - Foto: Reprodução

Publicado 04/09/2024 12:14 | Atualizado 04/09/2024 12:15

A polêmica envolvendo a recente prisão de Deolane Bezerra ganhou mais um capítulo, ou melhor, um novo nome. Nesta quarta-feira (4), um avião registrado em nome da empresa de Gusttavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo durante a mesma operação que prendeu a advogada. A apreensão aconteceu no aeroporto de Jundiaí (SP), enquanto se investigava uma suposta organização criminosa.



A equipe do sertanejo, no entanto, informou que a aeronave já havia sido vendida, apesar de ainda estar registrada como propriedade da Balada Eventos e Produções LTDA, empresa do cantor. O avião, identificado pelo prefixo PR-TEN, continua com registro ativo e “situação normal” na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



A operação, que envolveu a apreensão da aeronave, também cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em várias cidades do país, incluindo Recife, Curitiba e Goiânia. Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital, foi uma das pessoas detidas durante a ação policial.



Enquanto as investigações prosseguem, o envolvimento do avião registrado em nome da empresa de Gusttavo Lima chama a atenção, embora o cantor não tenha sido citado como alvo direto da operação. O caso segue em andamento, com novas informações sendo aguardadas para esclarecer a situação.