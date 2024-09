Vídeo: Iza surge ao lado de sósia e confunde fãs: 'Nala no futuro' - Foto: Reprodução

Vídeo: Iza surge ao lado de sósia e confunde fãs: 'Nala no futuro'Foto: Reprodução

Publicado 04/09/2024 09:54 | Atualizado 04/09/2024 09:55

A maioria dos fãs de Iza já devem ter visto ou ouvido falar da sua "sósia", a quem a cantora recebeu muito bem quando viu pela primeira vez na internet. Agora, a famosa deixou os internautas em dúvida ao aparecer ao lado da influenciadora em um vídeo nas redes sociais. A semelhança entre as duas foi tão grande que muitos seguidores acreditaram que o encontro fosse resultado de uma edição ou inteligência artificial.



Em seu perfil do Instagram, Ester Inara, que interpretou uma versão mais jovem de Iza em uma campanha, celebrou o momento. "O encontro das irmãs aconteceu e da melhor forma possível", escreveu, agradecendo pela oportunidade única. "Estou tão feliz em ter trabalhado do lado da mulher maravilhosa que eu admiro e sou fã demais", declarou ainda.



A repercussão entre os fãs foi imediata, com muitos elogiando a dupla. “Nem a filha da Iza vai ser tão igual a ela quanto você”, escreveu uma fã aos risos. “O mundo não tem estruturas para comportar tanto beleza em uma só pessoa, agora ele descobriu que existe em dobro”, declarou outra. “Eu falo e repito , e a Nala no futuro não é possível”, brincou mais um.

Apesar da confusão, a maioria dos fãs conseguiram distinguir quem era quem, especialmente devido ao barrigão de gravidez de Iza. A cantora está à espera de Nala, fruto de seu relacionamento com Yuri Lima, e vive um momento de possível reconciliação após um término conturbado.

