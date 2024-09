Fiuk lamenta treta com Deolane Bezerra - Reprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 09:18

Fiuk usou seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira (4) para compartilhar uma reflexão profunda sobre erros e o aprendizado que eles trazem. Embora o cantor não tenha mencionado nomes, o público não deixou de associar suas palavras à prisão de Deolane Bezerra, ex-amiga de Fiuk, detida no mesmo dia.



Em seus stories do Instagram, o ator compartilhou uma mensagem enigmática. "A gente vive numa época que não é fácil, sabe? É muita violência, é muita gente errada querendo estar certa e todo mundo se justificando, né? Justificando o próprio ódio. Não vamos desejar o mal para os outros", iniciou, destacando a importância de não propagar negatividade, mesmo em momentos difíceis.



O famoso continuou sua reflexão falando sobre a necessidade de plantar boas energias. "Às vezes, a gente não está bem, se ferra por alguma coisa na vida e acha que o outro tem que se ferrar também", ponderou. "A gente não pode esquecer, cara, vai parecer um papo muito de Jesus, assim, por mais que eu ame muito Jesus, mas no final das contas a gente é tudo uma coisa só, sabe? Então, a gente não pode esquecer disso", afirmou.

Assim, o artista mencionou como se dá a evolução pessoal por meio de um coletivo. "A gente tem que evoluir e torcer para a gente dar certo, cara. Não esquecer de plantar coisa boa, né, gente?”, disse o cantor, reforçando sua crença no aprendizado contínuo e na melhoria de cada um. A fala de Fiuk coincidiu com a repercussão da prisão de Deolane, embora o filho de Fábio Júnior não tenha citado nomes.