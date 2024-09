Angélica resgata vez em que Madonna foi em sua casa: 'Deixei à vontade' - Foto: Reprodução

Publicado 05/09/2024 10:43 | Atualizado 05/09/2024 10:45

Durante uma entrevista ao programa “De Frente com Blogueirinha”, Angélica compartilhou um episódio curioso de sua vida pessoal: a vez em que recebeu Madonna em sua casa para a festa de casamento do empresário da cantora, Guy Oseary. Amigo de Luciano Huck, Oseary escolheu a residência do casal para o evento, impressionado pela beleza do local. “Foi um bafo”, relembrou a apresentadora.



Segundo Angélica, Madonna teve acesso aos mesmos espaços que os demais convidados e se mostrou bastante tranquila. Ela ainda usou um dos quartos para se trocar. "Ela é tranquila. A gente não fica muito à vontade com a Madonna, mas deixei ela à vontade. Não ficamos enchendo o saco dela, deixa ela se sentir bem", relembrou, destacando que procurou não pressionar a estrela.



A festa, realizada em 2017, se tornou um momento marcante na trajetória do casal, mas Angélica afirmou que tratou a diva pop com naturalidade, apesar de toda a admiração. "Não ficar sendo a Madonna, mesmo ela sendo a Madonna", disse a loira, tentando explicar.

Recentemente, após um show em Copacabana, em maio deste ano, a artista internacional participou de uma festa organizada por Luciano Huck no Copacabana Palace. Angélica, no entanto, confessou que estava exausta por conta de compromissos profissionais e não conseguiu curtir tanto quanto gostaria. “Eu sei, é Madonna, mas eu estava cansada”, desabafou.