Mila Carmo, de 'A Família É Tudo', expõe mico com Lázaro Ramos: 'Cachaça'Foto: Reprodução

Publicado 05/09/2024 14:41 | Atualizado 05/09/2024 14:41

Mila Carmo, que interpreta Chantal na novela da Globo "Família É Tudo", compartilhou uma história hilária e, ao mesmo tempo, constrangedora em suas redes sociais. Ela revelou um "mico" que pagou ao encontrar Lázaro Ramos e Taís Araújo em um show do Péricles, já sob o efeito de algumas bebidas. A atriz não segurou a risada ao narrar o momento.



Segundo Mila, o encontro aconteceu após um dia regado a cervejas em uma festinha entre amigos, seguido de um show de Péricles com bebida liberada. “A cachaça, antes de te matar, ela te humilha. Eu amo essa frase [...] Eu botei o pé na festa, periclão tava entrando no palco. Você mentaliza, eu já alcoholizada. Festa do periclão, open bar, eu chegando, periclão entrando, nunca vi eu vivo. Foi um mix de emoções, chego eu muito animada, senhoras e senhores, periclês!", iniciou.

Ao chegar no evento, já animada, ela encontrou o casal de famosos. "Eu entro, com quem eu dou de cara? Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Eu vi o Lázaro, que já me remeteu à gravação [participação da atriz em "Elas Por Elas"]. Imagina, zero intimidade. Eu muito animada, Periclão, cantando, eu só vi que [soltei um grito] assim: Uh! Lázaro! Uáááá!", revelou ela, aos risos.

A famosa lembrou que tinha trabalho com o artista em uma cena, mas que ele provavelmente nem se recordava. "Taís olhou pra mim na hora. Eu me empolguei, eu vi Lázaro, pensei 'meu brother' [...] Passou a cachaça na hora emeu marido me cutucou e falou assim 'que isso? Que intimidade é essa?' E eu virei e falei 'não sei, não sei o que aconteceu'", declarou.

Apesar do momento constrangedor, Mila levou tudo na esportiva e garantiu que não se tratou de má intenção. "Thais, Lázaro então gente me desculpa. Lembra aquela louca que gritou lá no show? Era eu [...] Olha que vergonha, foi o álcool foi o Péricles, foi tudo, mas não foi não foi sacanagem não. Gente vou parar de beber, prometo”, brincou.