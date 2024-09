Deolane Bezerra e mãe têm pedido de liberdade negado em audiência - Foto: Reprodução

Publicado 05/09/2024 13:16 | Atualizado 05/09/2024 13:35

A influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, passaram por uma audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (5), mas o pedido de revogação da prisão preventiva foi negado. As duas continuarão detidas na Colônia Penal Feminina, em Recife, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco.



Segundo nota oficial do Tribunal, o mandado de prisão das acusadas foi analisado durante a audiência, que aconteceu por videoconferência, diretamente da unidade prisional. Deolane, Solange permanecem presas preventivamente, enquanto o processo segue em segredo de justiça. Maria Bernadette Pedrosa Campos, mãe do sócio de uma corretora de seguros, Eduardo Pedrosa Campos (também investigado pela operação), se encontra na mesma situação.



Vale lembrar que as prisões foram realizadas após uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, nesta quarta-feira (4), que investiga o envolvimento das acusadas com a empresa Esporte da Sorte, supostamente ligada a um esquema de lavagem de dinheiro. Apesar das tentativas de defesa, as medidas judiciais até agora não conseguiram reverter a situação.



Com o inquérito ainda em fase inicial e tramitando sob sigilo, a expectativa é que novas informações sobre o caso surjam nas próximas semanas. Enquanto isso, Deolane Bezerra e sua mãe seguem na Colônia Penal, aguardando os próximos passos da investigação.