Saiba quem é Maidê Mahl, atriz que desapareceu há três dias - Foto: Reprodução

Saiba quem é Maidê Mahl, atriz que desapareceu há três diasFoto: Reprodução

Publicado 05/09/2024 12:01 | Atualizado 05/09/2024 12:02

Maidê Mahl, de 23 anos, está desaparecida há três dias, e amigos e famosos estão mobilizando as redes sociais na tentativa de encontrá-la. A artista, que recentemente atuou em séries como "O Rei da TV", no Star+, e "Vale dos Esquecidos", da HBO, foi vista pela última vez no bairro de Moema, em São Paulo.



Natural do Rio Grande do Sul, Geliane Maidê Mahl nasceu na cidade Venâncio Aires e também chegou a morar em Santa Catarina. Uma curiosidade que poucos sabem sobre a atriz é que, antes de optar por seguir carreira artística, ela cursava Agronomia.

Atualmente, a jovem tem se destacado por suas atuações em séries de plataformas de streaming. Ela interpretou Elke Maravilha na série "O Rei da TV" (2022) e viveu a personagem Giovanna em "Vale dos Esquecidos" no mesmo ano.

Além de atuar, ela também trabalha como modelo em editoriais de moda. Inclusive, participou do reality "Casa das Modelos" (RedeTV!) em 2017. A influenciadora também já foi escalada para o casting de modelos da Mega Model e ainda faz parte do casting da Mega Stage.

Com cerca de 14 mil seguidores no Instagram, Maidê costuma compartilhar fotos de ensaios fotográficos e de suas viagens na rede sociai. Seu último post no perfil, no entanto, foi feito ainda em abril de 2024, o que tem aumentado a preocupação dos fãs e amigos.

A famosa desapareceu na última segunda-feira, 2 de setembro, por volta das 15h30. No momento em que foi vista pela última vez, Maidê vestia calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom, cachecol xadrez e carregava uma mochila. Desde então, seus amigos têm feito apelos emocionados para que qualquer informação sobre seu paradeiro seja compartilhada.