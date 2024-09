Irmãs de Deolane Bezerra trocam farpas e ameaçam processar Felipe Neto - Foto: Reprodução

Publicado 06/09/2024 08:53

A advogada Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, se revoltou contra Felipe Neto nesta quinta-feira (5), após um comentário do influenciador digital viralizar nas redes. O post de Felipe discutia a prisão de Deolane e envolvia outros nomes famosos, o que desagradou profundamente Dayanne. Em resposta, a advogada declarou que já acionou o youtuber no privado e vai processá-lo.

A fala de Felipe Neto que irritou Dayanne foi: "A prisão da Deolane não tem nada a ver com ela ter apenas divulgado a empresa Esportes da Sorte. Se fosse assim, outros famosos também teriam sido presos". Dayanne, indignada, questionou: "Você teve acesso aos autos do processo? Você é advogado? Cala a boca!", escreveu, acusando Felipe de se aproveitar do caso para ganhar visibilidade.

Dayanne, sem se conter, ainda mostrou nos stories que mandou mensagens privadas a Felipe, desafiando-o: "Me responde, amor, segura o processo também ‘kirido’". Ela ainda reforçou que muitos outros influenciadores divulgaram a mesma empresa e não foram alvos de investigação, sugerindo um tratamento desigual.

Felipe Neto também se defendeu, respondendo em seus stories: "Galera, não tenho tempo pra gente louca. Não critiquei a Deolane, apenas falei sobre a necessidade de aguardar o desenrolar do processo". O bate-boca público entre os dois ainda ganhou o reforço de Daniele Bezerra, outra irmã de Deolane, que disparou críticas contra o influenciador.