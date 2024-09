'Dança dos Famosos EUA' terá participante com tornozeleira eletrônica - Foto: Reprodução

Publicado 06/09/2024 09:26 | Atualizado 06/09/2024 09:27

A nova temporada do reality "Dancing With the Stars" surpreendeu ao incluir Anna Sorokin, mais conhecida como Anna Delvey, em seu elenco. A golpista, que inspirou a série “Inventando Anna”, ficou famosa por se passar por uma herdeira alemã e enganar a elite de Nova York. Apesar de estar em liberdade, Sorokin ainda usa uma tornozeleira eletrônica devido ao processo de deportação.



Anna já foi condenada por diversos crimes, incluindo furto e roubo, mas parece não se abalar com sua reputação ao retornar aos holofotes. Em nota, a ABC divulgou sua participação no programa com entusiasmo, chamando-a de “artista, ícone da moda e socialite infame de Nova York”. Entretanto, a inclusão de Sorokin no elenco dividiu opiniões nas redes sociais.



Enquanto alguns fãs do programa estão ansiosos para ver a performance da “falsa herdeira”, outros questionam se ela realmente deveria ser considerada uma “estrela”. A escolha de Sorokin para o programa dividiu opiniões entre os telespectadores.



Vale destacar que a inclusão de figuras polêmicas no "Dancing With the Stars" não é novidade. Assim como Sorokin, nomes como Carole Baskin (que seria suspeita pelo desaparecimento do próprio marido) e Floyd Mayweather (boxeador com histórico de violência contra mulheres) já causaram burburinho ao integrarem o elenco. Parece que a aposta na controvérsia é uma estratégia do programa.