Roberto Carlos - Graça Paes / Zapp News

Roberto CarlosGraça Paes / Zapp News

Publicado 06/09/2024 12:46 | Atualizado 06/09/2024 12:46

Roberto Carlos precisou adiar o show que faria neste sábado (7) em Aparecida, São Paulo. Segundo comunicado oficial divulgado pela equipe do artista nas redes sociais, o rei está com um resfriado e segue em recuperação. O evento foi remarcado para o dia 19 de outubro de 2024, no mesmo local.



A notícia foi revelada por meio de um comunicado oficial. “A assessoria de imprensa informa que, devido a um resfriado, o show de Roberto Carlos, marcado para 07 de setembro de 2024 no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida – SP, será transferido para o dia 19 de outubro de 2024”, iniciou.

O texto ainda tranquilizou os fãs, garantindo que o cantor está se cuidando para se recuperar o mais rápido possível. “Roberto Carlos está bem e continua seguindo todas as recomendações para uma rápida recuperação. A agenda de shows do artista segue confirmada”, afirmou.



Além disso, a equipe do cantor explicou que os ingressos comprados serão válidos para a nova data. Aqueles que não puderem comparecer ao show em outubro poderão solicitar o reembolso na plataforma Eventim, entre os dias 9 de setembro e 17 de outubro. Ou seja, os fãs que aguardavam ansiosos a apresentaçãonão serão penalizados.

“Os ingressos já adquiridos serão válidos para a nova data. Quem não puder comparecer poderá solicitar o reembolso na plataforma Eventim a partir do dia 09 de setembro até 17 de outubro de 2024 através do canal https://novo.cancelamento.eventim.com.br”, diz a nota. “Agradecemos a compreensão e esperamos vê-los na nova data!”, finalizou a nota.