Davi Brito - Reprodução de vídeo

Davi Brito Reprodução de vídeo

Publicado 06/09/2024 11:23

Davi Brito, vencedor do BBB 24, se pronunciou nas redes sociais após receber críticas por divulgar jogos de apostas online. Em um vídeo no Instagram, o baiano defendeu sua parceria com uma plataforma esportiva e fez questão de esclarecer que seu trabalho não visa prejudicar ninguém. A intenção do rapaz seria apenas promover entretenimento com responsabilidade.



No vídeo, o jovem explicou sua postura sobre o assunto: "Eu publico casa de apostas, trabalho com um grupo esportivo. Só que a gente tem que entender que jogo, a gente perde e ganha. A gente não vai só ganhar, porque é jogo. Estamos propícios a perder e a ganhar", iniciou, ressaltando um dos riscos dos jogos.

O ex-BBB então reforçou que a plataforma também impõe limites. "Nosso trabalho não é incentivar as pessoas a perderem dinheiro. A gente deixa o link lá e fala: jogue com responsabilidade. Dita as regras: menor de 18 anos não pode. É um jogo de entretenimento, para você brincar, se divertir. E não para você estar apostando seu dinheiro que você tem o seu compromisso mensal", alertou.



O vencedor do reality show também fez questão de alertar seus seguidores sobre o uso consciente das apostas. "Jogo não é brincadeira. Não pega aquele seu dinheiro suado que você ganhou no mês para ficar apostando. Jogo é entretenimento, você pode ganhar ou perder. Nosso papel aqui é fazer com que vocês joguem [...] com responsabilidade", ponderou.

Davi finalizou destacando a importância de manter o equilíbrio ao apostar e ressaltando o seu compromisso com os seguidores que o acompanham. "Estou trazendo essa reflexão aqui, porque a transparência é o essencial de tudo. Divulgo, sim, mas jogue com responsabilidade. Jogo não é brincadeira, é entretenimento", concluiu.