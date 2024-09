Karoline Lima alfineta fã ao revelar se planeja casar com Léo Pereira - Foto: Reprodução

Publicado 06/09/2024 14:27

Karoline Lima usou seu Instagram para falar sobre um assunto que vem agitando a curiosidade dos fãs: o casamento com Léo Pereira. Nesta sexta-feira (6), durante uma interação descontraída com seus seguidores, a influenciadora não hesitou em compartilhar que ela e o namorado já pensam em oficializar a união.



Ao ser questionada se o casal pretende subir ao altar, Karol deixou claro que o desejo de construir um futuro juntos é algo presente na vida dos dois. "Claro que sim. Vou fazer 30 anos daqui a pouco. Nenhum relacionamento que a gente entra é para brincar de casinha ou para dizer que é meu peguete", disparou ela, com suposta ironia.

Para a influenciadora, essa fase da vida é sobre seriedade e compromisso: "Acho que qualquer relacionamento que a pessoa entra nessa idade é pensando em ter um futuro", afirmou. "Se você entra em um relacionamento pensando em fazer dar certo e ter um futuro com a pessoa, já é um relacionamento que você pretende casar, construir uma família e realizar coisas que casais realizam", ponderou.



Por fim, a loira foi ainda mais longe ao refletir sobre o significado de um relacionamento. É questão de maturidade também. Se você entra em um relacionamento sem a intenção de ter um futuro com ela, é melhor você ficar sozinho", aconselhou ela, finalizando o desabafo com uma reflexão sobre responsabilidade afetiva.

Atualmente, a famosa vive no Rio de Janeiro com a filha Cecília, de 2 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Éder Militão. Karol decidiu se mudar de vez para a cidade para estar mais perto de Léo Pereira, com quem assumiu o romance no início deste ano.