Graciele Lacerda e Zezé Di CamargoReprodução / Instagram

Publicado 07/09/2024 10:40

Graciele Lacerda, que está esperando sua primeira filha com Zezé Di Camargo, vem dividindo com seus seguidores detalhes de sua gravidez. A influenciadora tem se mostrado cuidadosa com sua alimentação, mantendo a qualidade nutricional, mas sem abrir mão dos prazeres.

Nesta semana, ela compartilhou um vídeo no Instagram detalhando o que consumiu ao longo de um dia. Na gravação, ela mencionou seus hábitos alimentares. "Cada dia é uma alimentação diferente. Eu faço até três refeições e como quando eu tenho fome, não fico beliscando", revelou.

"Mesmo estando grávida eu tenho mantido alguns cuidados com a minha alimentação. Sem passar fome, me permitindo comer aquilo que tenho vontade, mas priorizando a qualidade nutricional do que estou ingerindo!", detalhou.

Por fim, a influencer ressaltou a importância de priorizar alimentos nutritivos durante essa fase especial. " Gravidez com amor e cuidado", escreveu na legenda. Vale lembrar que a famosa sempre prezou pela boa forma. Aliás, embora tenha formado em jornalismo, a musa fitness nunca atuou na área. Pelo contrário, antes de se envolver com o cantor, ela era dançarina do grupo sertanejo Dallas Company.

Além do vídeo, Graciele postou nos Stories uma montagem mostrando a evolução de sua barriga. Em três fotos, a esposa de Zezé aparece em frente ao espelho, usando lingerie preta, para mostrar como sua barriguinha cresceu até o quarto mês de gestação.