Deborah de cabelão ruiva para viver nova fase de Alexia na novela. Ela se tornará JosimaraVinicius Mochizuki / Divulgação

Publicado 06/09/2024 19:39 | Atualizado 06/09/2024 19:46

Debora Secco é mais uma atriz veterana da Rede Globo, que entrou para o time dos que não renovaram com a emissora.



A famosa encerrou em julho, sua parceria de 29 anos com a “Vênus Platinada”. A partir de agora, a atriz irá trabalhar por obra. Com isso, ele só terá contrato com a emissora durante o período do projeto.



Seu último trabalho na Globo foi como a protagonista Lara no remake da novela "Elas Por Elas", que chegou ao fim em abril de 2024.



Vale lembrar que a atriz tem um bom relacionamento com a emissora da família Marinho, prova disso é que ela já estaria negociando um projeto para 2025.



Procurada pela coluna, a assessoria de Deborah conformou a informação de que a famosa optou por adotar o modelo por obra certa para explorar novas possibilidades.