Vera Fischer resgata ensaio de nu frontal: 'Nenhum arrependimento'Foto: Reprodução

Publicado 06/09/2024 14:51

Vera Fischer surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto de nu frontal, clicada pelo fotógrafo Bob Wolfenson em 1999, durante um ensaio feito em Paris. Nesta sexta-feira (6), a famosa divulgou que a imagem faz parte da exposição "Instante Construído", que acaba de ser inaugurada na Galeria Mario Cohen, em São Paulo, onde está em exibição e à venda.



Relembrando a experiência, a artista destacou sua conexão com o ensaio. "Esta semana começa a exposição “Instante Construído”. Nela estará à venda essa foto de um ensaio que fiz em dezembro de 1999, em Paris, com Bob Wolfenson. Um dia, em uma dedicatória, Bob escreveu me agradecendo por emprestar minha coragem e beleza ao seu trabalho", começou na legenda da publicação em seu Instagram.

A eterna musa comentou sobre como sua aparência foi "objetificada" ao longo de sua carreira. "Hoje, quero dizer que foi muito mais do que isso. Em dez, de cada dez entrevistas que dou, sou perguntada sobre o quanto minha beleza facilitou a minha trajetória. A 'beleza' nessas perguntas, sempre usada como um estranho sinônimo de carne. Não vejo homens respondendo a questionamentos dessa natureza", pontuou.



Por meio de um discurso empoderado, a loira desconstruiu essa visão: "Fiz e faço da minha beleza o que eu decido! Sou eu quem define minha trajetória. E o faço com acertos, erros e nenhum arrependimento. Amo essa foto porque nela, como toda mulher deve fazer, eu escolhi, porque quis, ser carne. Obrigada Bob Wolfenson por seus olhos e por topar essa aventura comigo", disparou.



Nos comentários, fãs e admiradores exaltaram sua postura e visual. "Icônica playboy da virada do milênio. Melhor ensaio sem a menor dúvida!", afirmou um. "Vera é verdadeira. Você é bela fisicamente, linda alma, culta, intelectual e faz o que tem que fazer. Muita luz na sua vida", desejou outra. "Que legenda maravilhosa e empoderada!", ressaltou mais uma.