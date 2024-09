Luísa Sonza emociona ao cantar Hino Nacional em jogo da NFL no Brasil - Foto: Reprodução

Publicado 07/09/2024 11:19

Luísa Sonza foi mais um grande destaque na abertura do primeiro jogo da NFL no Brasil, realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, nesta sexta-feira (6). A cantora emocionou o público ao interpretar o Hino Nacional Brasileiro, arrancando aplausos calorosos de todos presentes. O evento, que marca a estreia da liga no país, contou com a partida entre os times Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.



Além da performance da artista, o jogo também foi abrilhantado pela presença de medalhistas olímpicas como Rayssa Leal, Rebeca Andrade, Gabi Portilho, e outras atletas, que assistiram ao momento histórico. O evento reuniu esportistas de destaque e emocionou tanto os fãs do futebol americano quanto os amantes do esporte em geral.



A animação antes da partida ficou por conta da DJ Carola, que comandou o som com música eletrônica, agitando o público. Zeeba, conhecido por sua dupla nacionalidade, foi o responsável por cantar o hino norte-americano, completando o início da cerimônia com uma bela apresentação. O cantor, que transita entre o Brasil e os EUA, trouxe ainda mais conexão entre os dois países.



Anitta, por sua vez, foi a atração principal do Halftime Show, entregando uma performance inesquecível. Em uma entrevista, a cantora celebrou a oportunidade de se apresentar no evento. Na ocasião, ela garantiu que é um sonho poder mostrar a cultura brasileira e ainda fazer parte deste momento histórico.