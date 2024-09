Anitta expõe procedimentos estéticos com antes e depois: Pobrezinha - Foto: Reprodução

Anitta expõe procedimentos estéticos com antes e depois: Pobrezinha

Publicado 07/09/2024 12:37 | Atualizado 07/09/2024 12:37

Anitta abriu o coração em uma recente entrevista para o programa "El Gordo y La Flaca", da Univision, e contou tudo sobre as cirurgias plásticas que realizou ao longo de sua vida. A cantora brasileira disse que sempre teve o desejo de mudar seu corpo, algo que conseguiu fazer depois de conquistar sucesso e dinheiro.



Durante a conversa, a famosa relembrou os primeiros momentos em que pensou em procedimentos estéticos. “Eu tinha um nariz muito grande e sempre fazia Photoshop na minha cara. E quando tinha dinheiro para fazer uma plástica, eu peguei uma foto, levei na médica e disse que queira ser essa pessoa da foto na vida real na cirurgia”, revelou com naturalidade.



Ao ser questionada sobre sua primeira cirurgia, Anitta foi direta sobre o que mais a incomodava: "Meu nariz e meus seios eram muito grandes", pontuou. Mas o mais importante não é fazer plástica por querer parecer com fulana, porque todas estão fazendo”, alertou, deixando claro que realizou essas mudanças por vontade própria e não pela pressão de outras pessoas.



Ao rever fotos antigas durante a entrevista, Anitta mostrou que encara o passado com bom humor: "Pobrezinha. Eu não era linda", brincou. A cantora deixou claro que para ela, falar sobre cirurgias plásticas não é motivo de vergonha e que hoje, vive em um mundo onde a aparência nas redes sociais é muitas vezes uma ilusão.

“Eu gosto de ser sincera, porque creio que hoje em dia a gente está vivendo de uma mentira, o que a gente vê nas redes”, afirmou. Ela reforçou que os procedimentos estéticos devem ser realizados apenas quando se trata de um desejo próprio. "E se quer fazer, não tem que ficar com medo do que alguém vai dizer”, destacou.