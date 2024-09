Gabi Martins se declara para deputado e apaga publicação em seguida - Foto: Reprodução

Gabi Martins se declara para deputado e apaga publicação em seguidaFoto: Reprodução

Publicado 07/09/2024 14:15

As especulações sobre um romance entre Gabi Martins e o deputado Euclydes Pettersen ganham força a cada dia. Apesar de não oficializarem o relacionamento, os dois já foram vistos juntos diversas vezes. Neste sábado (07), inclusive, a cantora chegou a postar uma foto ao lado do rapaz em clima de romance, mas surpreendeu os fãs ao apagar a publicação pouco depois.



Na imagem, a ex-BBB aparecia recebendo um beijo na bochecha do deputado e escreveu: "Meu amor", seguido de um emoji de coração. Porém, a atitude de apagar a postagem não passou despercebida pelos internautas, que foram rápidos em fazer prints e compartilhar o momento nas redes sociais, alimentando ainda mais os rumores.



Para quem não lembra, vale destacar que a artista não assume um relacionamento desde o término com o gamer Lincoln Lau, em março de 2023, após três meses juntos. Desde então, a famosa tem mantido sua vida amorosa discreta, mas o envolvimento com o político mineiro parece estar mexendo com os fãs, que comentaram o episódio nas redes sociais.



“Ela é muito eclética (risos) amei”, brincou uma fã. “Oxe, essa daí tá aqui na cidade sempre, acompanhando ele nos eventos sociais, achei que já estavam assumidos”, comentou outra. “Seja feliz Gabi, você merece”, desejou uma terceira. “Se apagou foi porque ele pediu, será? Vish”, apontou mais um.