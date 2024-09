Simone Mendes - Reprodução/Instagram

Simone MendesReprodução/Instagram

Publicado 07/09/2024 17:24 | Atualizado 07/09/2024 17:28

A cantora Simone Mendes e seu marido, Kaká Diniz, foram alvo de críticas públicas do vizinho, Fábio Teruel, por conta das recorrentes fugas de Jack, o cachorro da família. O radialista publicou um vídeo nas redes sociais contando que já precisou resgatar o animal diversas vezes. Após a repercussão do "puxão de orelha", a artista se manifestou sobre o caso.



Em seus stories do Instagram, a ex dupla de Simaria não mencionou nomes, mas "conversou com o cachorro" sobre a questão. "Vamos conversar com a sua mãe aqui, preste atenção. Vem cá Jack. [...] Você não pode sair para a rua sem conversar com a sua mãe, porque as pessoas estão querendo 'coisar' comigo. Você está me entendendo?", começou.

A famosa então explicou: "O Henry abre a porta, você escapole. Você não pode escapulir. Eu não quero deixar você amarrado, porque você não merece viver amarrado. Eu gosto de você solto. Você está entendendo? Só que se abre a porta, eu levo a culpa. Ajuda a manter a reputação da sua mãe", brincou ela, ressaltando o quão o animal é bem cuidado.

Por fim, a cantora ainda revelou que o cão saiu ao correr atrás de uma ave. "Então você não corre atrás de um passarinho, para não dar ruim pra você nem pra sua mãe, tá certo? Mamãe só vai dar biscoito pra você, pros outros não", ironizou ela. Para quem não acompanhou, Fábio Teruel explicou que já teria resgatado e devolvido Jack diversas vezes após o cachorro fugir e alertou: "Não basta ter, é preciso cuidar".