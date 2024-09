Silvio Santos e Patrícia Abravanel - Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Silvio Santos e Patrícia Abravanel Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Publicado 07/09/2024 16:49 | Atualizado 07/09/2024 16:50

Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, usou as redes sociais para compartilhar a emoção de ver o pai sendo homenageado durante os desfiles de 7 de Setembro. O apresentador, que faleceu em agosto, foi lembrado em diversas passeatas, ao som de sua icônica marchinha.

A apresentadora não escondeu o orgulho ao ver o legado de Silvio Santos sendo celebrado em um momento tão importante para o país. Em seu perfil no Instagram, a famosa publicou um vídeo de uma passeata pelo Dia da Independência do Brasil com a marchinha do pai como trilha sonora.

“Me emocionei! Muito obrigada pelas homenagens do 7 de Setembro, um dia tão emblemático e importante no Brasil, e Silvio Santos sendo homenageado em diversos desfiles. Nosso coração se enche de gratidão!”, escreveu a herdeira.

Nos comentários, fãs e colegas prestaram homenagens ao comunicador, destacando o impacto que ele deixou na cultura popular brasileira. “Que lindo. Seu pai merece todas as homenagens”, declarou o radialista Rodrigo Scarpa. “Merecido demais!”, elogiou a ex-paquita Andrea Sorvetão. “Seu pai faz parte da cultura deste país, merece todas as homenagens possíveis”, afirmou um internauta.

Vale destacar que Patrícia Abravanel está com novos desafios profissionais à frente. Recentemente, foi anunciada como a nova apresentadora do "Show do Milhão", clássico lançado por Silvio Santos em 1999. A atração retorna às telinhas neste domingo (8), prometendo conquistar o público em mais uma temporada cheia de emoção.