Gabriel Roza e Bia Miranda ficaram juntos por quatro anos - Reprodução / Instagram

Gabriel Roza e Bia Miranda ficaram juntos por quatro anosReprodução / Instagram

Publicado 07/09/2024 17:51 | Atualizado 07/09/2024 17:51

Bia Miranda está no centro dos holofotes mais uma vez e resolveu se pronunciar publicamente sobre uma polêmica recente. O depoimento veio após as declarações de seu ex-noivo, Gabriel Roza, que garantiu ter sido traído diversas vezes pela famosa, até mesmo com o próprio irmão. Nas redes sociais, a ex-participante de A Fazenda confirmou o relato.

Em seus stories no Instagram, neste sábado (7), a jovem foi direta ao confirmar as traições ao ex-noivo. "Eu te traí muito, você tem um chifre tão grande que nem consegue passar na porta, mas você aceitava, porque eu te sustentava ou porque meu chá era bom?", iniciou, se dirigindo a Gabriel Roza. O ex-casal terminou em março de 2023, quando Bia relatou que vivia um relacionamento abusivo.



A influenciadora então rebateu as falas do ex, dando a entender que ele não superou a relação. "Já se passaram três anos e parece que essa pessoa não tem senso de estar com uma mulher grávida, de estar com uma família. Vai curtir a sua família, sabe?", disparou. "Ou porque ainda não superou, supera, tá? Vai para o psicólogo!", sugeriu.

Em seguida, ela questionou se citar o seu nome constantemente seria uma estratégia para se manter na mídia. "Ou é esse o jeito de ganhar dinheiro? É esse o jeito de se aparecer na internet? Então vai inventar outra coisa, cara. Vai inventar outra coisa! Você inventando coisas sobre mim, sobre mim, sobre mim, não vai mudar nada na sua vida", afirmou.



Ao longo do desabafo, a filha de Jenny Miranda confessou que não se orgulha das traições. "Lembrando: não tenho orgulho disso. Só que, já que está voltando a três anos atrás no passado, cara, não esquece. Vamos tentar entender as coisas aqui: por que você não me largava, sendo eu uma pessoa tão ruim? [...] Você tinha uma dependência emocional em mim", declarou.