Preta Gil Reprodução de vídeo

Publicado 09/09/2024 10:19 | Atualizado 09/09/2024 10:19

Preta Gil emocionou o público ao compartilhar um pouco sobre sua vida pessoal em uma entrevista exibida no "Fantástico" no último domingo (8). A cantora falou sobre sua luta contra o câncer, que voltou a se manifestar em quatro partes do corpo, após um novo diagnóstico em agosto. Apesar do momento delicado, ela mostrou-se confiante.



Durante a conversa com Maju Coutinho, a artista detalhou que a doença retornou em dois linfonodos, no peritônio e também no ureter, mas que, mesmo assim, manteve sua força e espiritualidade. "Esse novo diagnóstico não abalou minha fé", garantiu, destacando seu apoio nas pessoas, médicos e crenças. Ela deixou claro que continua confiante na cura.



A famosa, no entanto, trouxe um ponto positivo em meio ao caos. Preta revelou que está apaixonada e vivendo um novo amor que tem lhe dado forças para enfrentar essa fase. "Coração está batendo muito forte, estou amando uma pessoa que está me fazendo muito bem", revelou, sem dar detalhes sobre o sortudo, mas com um sorriso no rosto.



A filha de Gilberto Gil, que já enfrentou o câncer anteriormente, diz estar mais preparada e determinada desta vez. "Eu sou uma Preta mais forte em vários aspectos. Tenho mais sede de viver e encarar essa fase com ainda mais dignidade e coragem", completou a cantora.