Publicado 09/09/2024 12:00

Danielle Winits revelou que não se identifica com o título de "pãe", usado para mães que também assumem o papel paterno. Durante sua participação no "Sem Censura", da TV Brasil, a atriz explicou sobre a questão com detalhes. Além disso, aproveitou a oportunidade para conversar a respeito de assuntos como envelhecimento e maturidade.

A artista explicou porque não se identifica com o título. "Nada é mais importante do que reforços positivos na vida. Eu tive da minha mãe, mas não uso mais a palavra 'pãe' (mulheres que também fazem papel de pai), porque ela foi mãe. Não falo porque sou mãe solo de um filho, procuro dizer que sou mãe e não quero fazer os dois papéis", afirmou.

Danielle é mãe de Guy, de 13 anos, fruto de relação com Jônatas Faro, e Noah, 16 anos, de seu relacionamento anterior com o ator Cássio Reis. Embora a artista tenha criado o caçula sem o apoio constante do pai biológico, ela destacou a importância de André Gonçalves, seu atual marido, na vida do filho.

A atriz e o ex-Fazenda estão juntos há sete anos. Eles chegaram a se separar brevemente, mas reataram em seguida. No último Dia dos Pais, Danielle fez questão de homenagear o marido, ressaltando o quanto Guy o enxerga como um verdadeira figura paterna.



Quando o assunto foi o envelhecimento, a famosa compartilhou uma reflexão profunda. "Envelhecer não é uma escolha, mas amadurecer sim. Amadurecer requer um trabalho, é um serviço que a gente faz para nós mesmas, é um presente estar aqui", destacou.

A atriz encerrou a conversa com uma mensagem sobre aceitação e evolução pessoal. "Às vezes a gente fica discutindo certas coisas onde não exercemos a empatia, exercícios mais fundamentais do que julgar. Esse é meu exercício hoje. Temos que estar disponíveis a amadurecer porque dói", concluiu.