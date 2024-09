Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

Deolane BezerraReprodução/Instagram

Publicado 09/09/2024 10:47 | Atualizado 09/09/2024 10:49

Deolane Bezerra foi liberada da cadeia nesta segunda-feira (09) e deve permanecer em prisão domiciliar. Porém, além dos fãs e familiares, quem deve ficar feliz com a notícia são as próprias detentas da Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife, onde a influenciadora estava detida. Isso porque a presença da famosa teria sido um grande incomodo para as demais internas.

A advogada e influenciadora, que foi presa no último dia 4, teria gerado um tumulto incomum no local, levando as próprias presas a pedirem sua retirada para que o ambiente voltasse à normalidade. Uma parente de uma das detentas revelou o pedido das internas: "Querem que ela vá embora para não ter tanta agitação. Ontem foi muita confusão, muitos fogos, e elas escutam tudo", relatou em entrevista ao SBT.

A movimentação de fãs da empresária em frente ao presídio teria gerado incômodo e ansiedade no local.

Nos últimos dias, dezenas de admiradores de Deolane se aglomeraram nas proximidades da penitenciária, com faixas e cartazes pedindo sua liberação. O local se transformou em uma espécie de acampamento, causando ainda mais desconforto entre as presas.

Embora a presença da influenciadora, que ganhou notoriedade após participar de "A Fazenda", tenha tornado a rotina no presídio caótica, tudo indica que isso chegou ao fim. Contudo, embora a influenciadora permaneça em prisão domiciliar, sua mãe, Solange Bezerra, segue detida na penitenciária.



Para quem não lembra, a advogada e a matriarca foram presas durante a Operação Integration, após a compra de um Lamborghini Urus de R$ 3,8 milhões em 2023 ser relacionada a investigações de lavagem de dinheiro. A empresária chegou a informar aos policiais que adquiriu o veículo de luxo da Esportes da Sorte em 2023.