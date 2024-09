Samara Felippo lamenta crise de saúde da mãe: 'Foi internada de novo' - Foto: Reprodução

Publicado 09/09/2024 09:30 | Atualizado 09/09/2024 09:31

Samara Felippo, de 45 anos, usou os stories do Instagram na madrugada desta segunda-feira (9) para falar sobre a saúde delicada de sua mãe, Lea Felippo. A atriz, que mora em São Paulo com as filhas Alicia, de 15 anos, e Lara, de 11, revelou que precisará voltar ao Rio de Janeiro após sua mãe sofrer uma nova crise, mesmo já enfrentando três fraturas na coluna e uma hérnia antiga.



Em seu desabafo, a famosa explicou que terá que deixar suas filhas em São Paulo para cuidar da matriarca. "Fazia tempo que eu não chorava tanto na minha vida. Eu achei que tivesse deixando minha mãe bem, dei um beijinho, tinha até story com ela em pé na cozinha, eu fazendo purê de batata pra ela, foi eu pousar em São Paulo e ela ter uma crise. Agora vou ter que recorrer a uma rede de apoio de novo pra deixar as meninas aqui e conseguir cuidar da minha mãezinha", iniciou.

A artista então comentou sobre os conselhos médicos e tratamento indicado. "Médico medicou, deu sugestão de um tratamento mais conservador e, se não aguentar, uma cirurgia, que não é tão invasiva assim. Ela tentou, a gente comprou colete, tomou os analgésicos, e eu precisava voltar pra São Paulo pra tocar minha vida aqui com as minhas filhas. Deixei ela bem, só que ela não está bem", desabafou.

A atriz também falou sobre o apoio que tem recebido para revezarem nos cuidados com dona Lea. "Ela foi internada de novo", contou, explicando que o irmão está lá e que ela volta em breve. "Minha mãe não teve muitos amigos, porque viveu pro casamento e pros filhos, mas tem a família. Então, a gente está se revezando: eu, meu irmão e meus primos", explicou.

Por fim, Samara Felippo confessou seus maiores medos em relação ao estado de saúde da mãe, que já é de idade. "Se for só a coluna, que faça a cirurgia e está tudo bem. E que seja só a coluna. Tenho medo é de pulmão, de rim; na idade dela... medo, pânico. Então, amanhã estou no Rio e dou notícias", garantiu, finalizando o desabafo.