Wolf Maya comemora aniversário de 71 anos com amigos no Rio - Foto: Divulgação

Publicado 09/09/2024 14:59 | Atualizado 09/09/2024 18:11

O diretor e ator Wolf Maya antecipou as comemorações de seu aniversário no último sábado, 7 de setembro, dia da Independência, com uma festa intimista no Celine Sushi Lounge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, organizada pelo promoter das celebridades David Santiago. Embora sua data oficial seja no dia 10, o artista decidiu reunir amigos próximos, como Marcos Pasquim, Karla Nogueira e Renato Rabelo, para uma celebração antecipada.



Conhecido por dirigir grandes sucessos da TV Globo, como “Senhora do Destino” e “Mulheres de Areia”, o famoso está com 71 anos e continua sendo um nome de destaque na televisão brasileira, mesmo após o fim de seu contrato com a emissora em 2016, após 35 anos de trabalho.



Além da carreira na TV, o diretor é o fundador da Escola de Atores Wolf Maya, que desde 2001 forma talentos para o teatro, cinema e televisão. A instituição já teria revelado nomes importantes no meio artístico.

Se dedicando à sua carreira internacional, o diretor mora atualmente em Nova York, nos Estados Unidos. O famoso completa 71 anos nesta terça-feira (10), mas desembarcou no país direto para o Rio para comemorar com os amigos.