Vitória Strada - Reprodução/Instagram

Vitória StradaReprodução/Instagram

Publicado 09/09/2024 15:16 | Atualizado 09/09/2024 15:17

A atriz Vitória Strada usou as redes sociais para compartilhar um momento inusitado com seus seguidores. Nos Stories do Instagram, a atriz contou que ficou chocada ao perceber que alguns fãs possuem um fetiche curioso e talvez obsessivo por seus pés!

Em um vídeo, a artista comentou o pedido de um admirador: “Pode mostrar a sola do seu pé?”, perguntou ele. “Gente, tem umas pessoas que eu realmente não entendo. Eu sei que tem gente que adora pé, agora sola do pé é uma coisa que…”, ponderou, demonstrando que tudo tem um limite.



Além deste internauta em questão, a famosa também revelou que já recebeu outras mensagens curiosas. "Já me pediram até um tênis sujo velho aqui no direct, juro por Deus", contou aos risos, mostrando que lida com bom humor mesmo com as situações inesperadas.



Encerrando a série de relatos, Vitória compartilhou outra mensagem surpreendente de um seguidor: "Saudades das cenas em que mexiam nos seus pés", escreveu ele. Confusa, a atriz respondeu: "Gente, eu nem lembro de cena mexendo no meu pé, como assim?", finalizou.