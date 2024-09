Ex-BBB Arthur Picoli passa por cirurgia no ombro: ’Parafusos a mais’ - Foto: Reprodução

Ex-BBB Arthur Picoli passa por cirurgia no ombro: ’Parafusos a mais’Foto: Reprodução

Publicado 10/09/2024 09:56 | Atualizado 10/09/2024 09:57

Nesta segunda-feira (9), Arthur Picoli, ex-participante do Big Brother Brasil, revelou aos seguidores que precisou passar por uma cirurgia no ombro. Por meio dos stories do Instagram, ele publicou uma foto diretamente do hospital, mostrando o braço imobilizado e um curativo na região do ombro, mas tranquilizou seus fãs com bom humor.

“Alguns parafusos a mais, e seguimos”, escreveu o ex-BBB na legenda da imagem. A também ex-participante do BBB, Ivy Moraes, sua namorada, também estava presente: "Bom dia com a minha enfermeira", brincou ele, se declarando para a amada.

O procedimento já estava previsto desde agosto, quando o educador físico revelou que teria que passar por uma cirurgia mais complexa. Na ocasião, ele compartilhou que seu ombro estava em péssimo estado, com o osso amassado e sem ligamentos, necessitando a retirada de um pedaço de osso de outro lugar para a fixação.

“Fui ao ortopedista hoje cedo, e o que achávamos que estava ruim, está muito pior. Já tenho ressonância hoje a tarde e retornar nele o mais rápido possível para ele me encaminhar para o anestesista e os exames pré operatórios [...] cirurgia vai ter que ser aberta mesmo, com a retirada de osso de outro lugar para fixação em meu ombro”, revelou ele na época.