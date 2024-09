Atriz Mariana Nunes divulga 'falha nossa' em cena de 'Os outros' - Foto: Reprodução

Atriz Mariana Nunes divulga 'falha nossa' em cena de 'Os outros'Foto: Reprodução

Publicado 10/09/2024 15:19 | Atualizado 10/09/2024 15:48

Quem está acompanhando a segunda temporada de "Os Outros" foi surpreendido por um momento divertido que não foi ao ar. A atriz Mariana Nunes, que interpreta Maria na trama, protagonizou uma “falha nossa” nos bastidores. Durante uma cena tensa, após "disparar um tiro", ela acabou levando um tombo que gerou risadas nas redes sociais.



Na cena, Maria ameaça atirar em Paulo, interpretado por Sérgio Guizé, enquanto Letícia Colin e Adriana Esteves assistem tensas. O ator Eduardo Sterblitch então aconselha ela a seguir em frente, enfurecendo o rapaz no processo e os dois "se atracam".



Enquanto os personagens Paulo e Sérgio brigam, Maria ordena que parem e decide atirar na parede para chamar atenção. Porém, o que não foi mostrado na série é que, com o impacto, a atriz Mariana Nunes perdeu o equilíbrio. Ela dá passos para trás tentando se manter em pé, não consegue e, ao cair, bate contra uma mesinha e ainda derruba o móvel ao atingir o chão.

Apesar do incidente, aparentemente ficou tudo bem. A gafe, que não foi exibida na série, foi compartilhada pela própria atriz no Instagram. "Falha nossa", escreveu Mariana no vídeo, rindo do próprio tombo. Na legenda, a atriz brincou: "Isso você não vê na TV".

A situação rapidamente repercutiu na web, com o perfil oficial do Globoplay respondendo com bom humor: "Vazou cenas exclusivas do doc ‘A Vida Depois do Tombo 2’". Os internautas também se divertiram com a queda, inundando o post de comentários engraçados.