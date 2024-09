Cariúcha ensina Maya Massarera a pegar macho: ?Desço e subo elevador? - Foto: Reprodução

Cariúcha ensina Maya Massarera a pegar macho: ?Desço e subo elevador?Foto: Reprodução

Publicado 10/09/2024 12:12 | Atualizado 10/09/2024 13:29

A influenciadora Maya Massafera compartilhou nas redes sociais detalhes do último fim de semana. Na companhia de Cariúcha durante sua preparação para um evento, a influenciadora teve noites agitadas e revelou cada detalhe em seu perfil. A blogueira chegou até a revelar estratégias para “pegar machos” com a amiga.



Ao ser questionada se continuava solteira, a apresentadora foi direta: “Tenho os meus machos, sozinha eu não fico. Tem o vizinho de cima, porque eu ‘faço’ o prédio todo [...] Tenho que me esconder pra um não se encontrar com o outro”, revelou.



Cariúcha então deu alguns conselhos para agitar a vida amorosa de Maya: “Tu tem que fazer o prédio, não faz seu prédio não? Sai arrumada. Gente, quando eu quero arrumar macho, eu pego o elevador, subo e desço, o truque é esse! [...] Melhor coisa que tem é pegar os machos do mesmo prédio, mesmo condomínio”, contou.



Vale lembrar que a ex-A Fazenda disse que, após se tornar uma pessoa pública,

não faz mais interações sexuais em banheiros públicos. "Não posso mais fazer banheirão porque agora sou contratada de uma emissora, não faço baixaria. Eu ficava batendo boca no Instagram [mas] fica feio, as marcas não querem ser associadas", explicou na ocasião.