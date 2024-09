Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 14:40 | Atualizado 10/09/2024 14:40

Luana Piovani usou o Instagram nesta segunda-feira (9) para contar que foi diagnosticada com desgaste no quadril, depois de sentir desconfortos que começaram no joelho e se espalharam. A atriz revelou que fez a descoberta por meio de uma ressonância magnética, logo após procurar ajuda médica devido aos incômodos.

Em seus stories do Instagram, a famosa explicou a situação. "Eu estou com desgaste no meu quadril. O que significa que eu não vou poder fazer mais o meu foguetinho. Eu imaginei que fosse algum problema, porque como é o mesmo movimento que você faz assim, e você dá aquela giradinha, eu comecei a sentir aqui. Aí, meu bem, nada como 48 anos, né? Apesar dessa estampa e desse espírito jovem maravilhoso", brincou.

"Corpinho tá gasto, daí o que significa? Que eu não posso mais correr, joelho, não posso mais caminhar, porque faz pressão e impacto no joelho e agora no quadril. Não posso mais fazer elíptico, eu posso fazer natação, e eu não sou dessas de fazer natação em um país frio. Ah, e a piscina é aquecida, gente, aquecida pra mim é a água que cai do meu chuveiro no meu banheiro quando eu tomo banho. Fora que até você ficar pelado, até você entrar, até você sair, você já morreu de frio", detalhou.

Em seguida, fez um alerta: Em seguida, ela fez um alerta aos internautas. "Às vezes a gente aprende um pouco a experiência do outro. Não esperem alguma coisa ficar muito ruim. Pra vocês irem ver o que tá acontecendo. Sentiu uma coisa estranha no corpo, vai ver o que é. O corpo dá sinais, ninguém pode se acostumar com dor", aconselhou.

Ela também contou como planeja lidar com o diagnóstico. "É o que vai nos proteger ao longo da vida. Eu vou morrer depois dos 100. Preciso adquirir massa muscular, né gente? Esse corpo tem que tá arrumado pra conseguir dar conta de tudo. Desses 100 anos ainda que eu vou viver", afirmou.

Encerrando o desabafo, ela acrescentou: "E a maior parte da massa muscular tem que ser na perna. Uma vez que os maiores músculos estão na perna. Bom, então muita mudança no ano novo, não? Olhando metade do copo cheio, que bom que tem solução. E é isso. Lá vamos nós, anunciar um foguetinho. Eu gostava tanto dele, mas agora vou mudar, né? Vou continuar assistindo documentário, mas na bike. Que que a gente vai fazer? Nada. Segue agradecendo até os piores, como a minha mãe me ensinou", finalizou.