Sheron Menezes fica desconfortável com Adnet tocando Sabrina Sato - Foto: Reprodução

Publicado 11/09/2024 10:38 | Atualizado 11/09/2024 15:36

Durante uma participação de Sheron Menezzes no programa "Entre Nós Dois", da GNT, Marcelo Adnet protagonizou uma situação polêmica ao tocar nos seios de Sabrina Sato. O humorista fez o gesto após uma fala descontraída da apresentadora, mas o que chamou a atenção dos internautas foi o possível desconforto da atriz, que assistiu o momento constrangedor. A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais.



Sabrina, que falava sobre a quantidade de acessórios que costuma usar, mencionou: “Parece que estou com pouca coisa, mas é muita coisa para tirar”. Foi então que Adnet, com tom de brincadeira, disse: "imagino, tirando o enchimento aqui oh", e apalpou o seio da apresentadora. Sheron, visivelmente séria, tentou manter a compostura, mas seu desconforto não passou despercebido.



Logo após o ocorrido, Sabrina relembrou a ajuda do noivo, Nicolas Prattes, ao remover suas maquiagens, unhas, cílios e mais adereços antes de uma relação íntima. Sheron, por sua vez, entrou na conversa explicando o que teria acontecido em seu casamento: "Com 13 anos [juntos], se eu for fazer isso aí [ele] já dormiu", comentou, mantendo o clima leve, apesar do aparente desconforto.



Nas redes sociais, entretanto, muitos espectadores criticaram a atitude do comediante. “Eu assisti o trecho e também fiquei desconfortável. Que falta de respeito dele, com a Sabrina, com a própria esposa e com o Nicolas”, disparou uma internauta. “E tá errada [a Sheron]? Esse macho é sempre desnecessário”, detonou outra. “Assediador todo mundo sabe que ele já é”, apontou uma terceira. “Porque a Sabrina não deu um tapa na mão dele?”, perguntou mais uma.